Facebook zeigt nun kostenlose WLAN-Hotspots in der Umgebung an

Funktion in den Applikationen der Social-Media-Plattform weltweit ausgerollt

Facebooks "Find WiFi"-Funktion ist nun weltweit verfügbar. Damit lassen sich Unternehmen in der Umgebung finden, die kostenloses Internet anbieten. 2016 wurde die Funktion erstmals getestet, nun ist diese in der Facebook-App für Nutzer in aller Welt zu finden.

Mittels Video erklärt Facebook die Funktion.

Standort muss durchwegs geteilt werden

Allerdings muss diese erst aktiviert werden. Die App fragt nach, ob man den Standort auch dann teilen möchte, wenn die Applikation nicht geöffnet ist – zumindest in der getesteten iOS-Version. In weiterer Folge werden dann Cafés, Restaurants, etc. und die dazugehörigen Öffnungszeiten angezeigt, wenn diese kostenloses WLAN bieten.

Für iOS und Android seit gestern verfügbar

Einen Stolperstein gibt es jedoch. Die Unternehmen müssen auf ihrer Facebook-Seite bekanntgegeben haben, dass sie kostenloses Internet anbieten. Somit kann die Karte zum Teil unvollständig sein. Die Funktion wird seit gestern mittels Update ausgerollt und sollte für iOS- und Android-Nutzer mittlerweile verfügbar sein. (red, 01.07.2017)