Hamburger Theaterfestival mit zwei Burg-Inszenierungen

Zahlreiche Schauspielstars, die "das Publikum bei seinen Emotionen packen"

Hamburg (APA) – Theaterstars wie Corinna Harfouch, Birgit Minichmayr, Nicole Heesters, Jörg Hartmann, Martin Wuttke und Joachim Meyerhoff sind in diesem Jahr zu Gast beim 9. Hamburger Theaterfestival vom 11. September bis zum 6. November. "Sie alle können auf unterschiedlichste Arten eines hervorragend: Das Publikum bei seinen Emotionen packen", sagte Festivalleiter Nikolaus Besch am Freitag in Hamburg.

Insgesamt stehen zehn wegweisende Theaterproduktionen aus dem deutschsprachigen Raum auf dem Programm. Unter anderem sind zwei Inszenierungen vom Wiener Burgtheater zu sehen: "John Gabriel Borkman" von Henrik Ibsen in der Regie von Simon Stone und "Die Welt im Rücken" nach dem Roman von Thomas Melle in der Regie von Jan Bosse. (APA, 1.7.2017)