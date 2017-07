Europäischer Trauerakt: Helmut Kohls Sarg nach Straßburg gebracht

Abschied vom deutschen Ex-Kanzler im EU-Parlament – Am Abend Requiem im Dom von Speyer

Ludwigshafen/Straßburg – Der Leichnam des früheren deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl ist Samstag früh aus seinem Haus in Ludwigshafen-Oggersheim abgeholt worden. Der Sarg war mit einer Europaflagge bedeckt. Anschließend machte sich ein Fahrzeugkonvoi auf den Weg nach Straßburg.

Dort ist am Vormittag ein Trauerakt im EU-Parlament geplant. Zahlreiche Staats- und Regierungschefs wollen dabei Abschied von Kohl nehmen und seine Verdienste für Europa würdigen. Aus Österreich reisen Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) an.

Am Nachmittag soll dann ein Hubschrauber den Sarg zurück nach Ludwigshafen bringen. Am Abend wird der deutsche Altkanzler nach einem Requiem im Speyerer Dom beerdigt. Kohl war 16 Jahre lang Bundeskanzler. Er starb am 16. Juni im Alter von 87 Jahren. (APA, dpa, 1.7.2017)