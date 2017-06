New York: Mehrere Ärzte in Krankenhaus angeschossen

Schüsse in Spital im Stadtteil Bronx – Täter soll sich selbst getötet haben

New York – Ein Angreifer hat in einem New Yorker Krankenhaus um sich geschossen und mehrere Menschen verletzt. Der Täter sei tot, teilte die örtliche Polizei am Freitagnachmittag (Ortszeit) mit. Die genaueren Umstände des Vorfalls im Lebanon Hospital im Stadtteil Bronx waren zunächst unklar.

Nach Informationen des Fernsehsenders CNN wurden vier bis sechs Menschen bei dem Angriff verletzt. Der Täter erschoss sich nach diesen Angaben selbst. Neben ihm sei eine tote Frau gefunden worden.

Der Sender Fox News berichtete, bei dem Täter handle es sich um einen früheren Angestellten des Krankenhauses. Das Lebanon Hospital liegt in einem belebten Viertel. Das Krankenhaus wurde von der Polizei abgeriegelt. (APA, 30.6.2017)