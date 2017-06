Schüsse in Spital im Stadtteil Bronx

New York – Bei einem Angriff in einem Krankenhaus in New York sind mindestens drei Ärzte durch Schüsse verletzt worden. Bei dem Angreifer soll es sich um einen ehemaligen Mitarbeiter des Spitals handeln. Nach dem Täter wird gesucht. Der Vorfall ereignete sich im Lebanon Hospital im Stadtteil Bronx. (APA, 30.6.2017)