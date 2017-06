Verantwortung anerkennen, Katastrophen verhindern

Ihr erstes Treffen in Hamburg (am 7. und 8. Juli 2017 zum G20-Gipfel, Anm.) ist eine einmalige Gelegenheit: Sie können unterstreichen, dass die USA, Russland und Europa – trotz erheblicher Differenzen – in Bereichen, die das existenzielle gemeinsame Interesse berühren, zusammenarbeiten können und müssen. Dazu zählen vor allem die Reduzierung von nuklearen und anderen militärischen Risiken sowie die Vereitelung katastrophaler Terroranschläge.

Des Browne war britischer Verteidigungsminister, er leitet heute das European Leadership Network.

Wolfgang Ischinger, ehemaliger deutscher Botschafter in den USA, ist der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz und Professor an der Hertie School of Governance in Berlin.

Igor S. Ivanov, ehemaliger russischer Außenminister und Sekretär des Sicherheitsrats der Russischen Föderation von 2004 bis 2007, ist Präsident des Russian International Affairs Council.

Sam Nunn, ehemaliger U.S. Senator und Vorsitzender des Senatsauschusses für Verteidigungsfragen, ist der Co-Vorsitzende der Nuclear Threat Initiative.