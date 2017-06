Neue Gesichter im Basketball-Nationalteam

Team hat Vorbereitung auf WM-Vorqualifikation aufgenommen – Vorerst 13 Spieler in Kapfenberg

Kapfenberg/Wien – Mit gleich mehreren neuen Gesichtern haben Österreichs Basketball-Herren am Freitag in Kapfenberg die Vorbereitung auf die WM-Vorqualifikation aufgenommen. Die ÖBV-Auswahl trifft vom 2. bis 16. August auf die Niederlande und auf Albanien (Gruppe B). Die ersten zwei Teams kommen eine Runde weiter. Die europäische WM-Qualifikation wird ab November dann in acht Vierergruppen ausgetragen.

Österreichs litauischer Teamchef Kestutis Kemzura durfte mit Aleksandar Andjelkovic (BC Vienna), Valentin Bauer (Klosterneuburg Dukes), Toni Blazan (Swans Gmunden) und Benedikt Güttl (Traiskirchen Lions) vier Neulinge begrüßen. Der fünfte Debütant wird Bryce Douvier (zuletzt Ovarense/POR) sein. Der in Salzburg geborene 25-jährige Flügelspieler ist der Sohn des früheren Österreich-Legionärs Randy Douvier. Er wird kommende Woche aus Denver im US-Bundesstaat Colorado einfliegen.

Als "Heimkehrer" ist Benedikt Danek (Traiskirchen Lions) nach Kapfenberg gereist. Er spielte zuletzt 2013 für Österreich. Nach einem Jahr Pause wieder dabei ist auch Marvin Ogunsipe (Bayern München II). Wann sein früherer Teamkollege bei den Vienna D.C. Timberwolves, Jakob Pöltl, zur ÖBV-Auswahl stößt, stand vorerst nicht fest. Österreichs erster NBA-Spieler wird jedenfalls die Summer League (7. bis 17. Juli in Las Vegas) im Dress der Toronto Raptors bestreiten.

Die weiteren der 13 Aktiven, die am Freitag "eingerückt" sind: Kapitän Thomas Schreiner (Andorra/ESP), Rasid Mahalbasic (zuletzt Sevilla/ESP), Thomas Klepeisz (Braunschweig/GER), Moritz Lanegger (zuletzt Naestved/DEN), Jozo Rados (zuletzt Klosterneuburg), Davor Lamesic (zuletzt WBC Wels) und Filip Krämer (Bulls Kapfenberg).

Im Rahmen der Vorbereitung werden die ÖBV-Herren auch fünf Tests bestreiten, drei davon vor eigenem Publikum. Am 15. Juli geht es in Kapfenberg gegen den Kosovo, am 22. Juli in Güssing gegen Bulgarien und am 29. Juli in Oberwart gegen EM-Teilnehmer Georgien. Die Heimspiele in der WM-Vorqualifikation steigen am 5. August gegen die Niederlande und am 12. August gegen Albanien jeweils im Multiversum Schwechat. (APA, 30.6.2017)