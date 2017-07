Wir spielen "Wipeout Omega Collection": Zurück zum coolsten aller Rennspiele

Zsolt und Martin kehren zurück in die Zukunft ihrer Rennspieljugend und ihr könnt etwas gewinnen!

Die Zeiten sind vorbei, als Drum'n'Bass durch unsere Arterien pumpte und "Wipeout"s Geschwindigkeitsrausch das Maß aller Videospielräusche darstellte. Mit "Firestarter" im Ohr vorbei an den Wolkenkratzern der Zukunft und den Raketen der generischen Piloten. Immer und immer wieder die gleichen Pisten abgespult, bis selbst bei maximalem Speed jede Kurve im Schlaf saß. Die Zeiten sind vorbei. Die Flotte an Sci-Fi-Racern von "F-Zero", über "Extreme G" bis zur Speerspitze "Wipeout" war damals so angesagt, dass man Blockbuster und Systemseller zu ihr sagen konnte. Heute muss man sich bereits über einen Indie-Klon freuen oder eben ein sehr gutes Remake in der Fannische. "Wipeout Omega Collection" fusioniert die Klassiker "Wipeout HD", "Wipeout Fury" und "Wipeout 2048" mit allen Mühen der technischer Runderneuerung so perfekt, dass man als völlig aus der Übung gekommener Jünger der ersten Stunde Sony fast nicht böse darüber sein kann, dass das Budget für einen ganz neuen Ableger nicht bewilligt wurde. Zumindest fast.

Gewinnspiel

In unserem Let's Play zeigen wir euch aber nicht nur, was uns bis heute noch so gut an "Wipeout" gefällt und was wir seit den 1990ern alles verlernt haben, sondern geben euch auch die Chance dazu, selbst ein Exemplar von "Wipeout Omega Collection" zu gewinnen – samt Soundtrack und Artbook.

Um an der Verlosung teilzunehmen habt ihr folgende Möglichkeiten: 1) Schickt ein besonders nettes E-Mail mit dem Betreff "Wipeout Gewinnspiel" an games@derStandard.at oder 2) abonniert unseren Youtube-Kanal WIRSPIELEN. Am besten natürlich beides! Über Shares auf Facebook und Twitter freuen wir uns natürlich ebenfalls! ;)

Die GewinnerInnen werden per E-Mail oder Direktnachricht verständigt. Teilnahmeschluss ist der 14.7.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Bargeldablöse. (Zsolt Wilhelm, 1.7.2017)

"WipEout Omega Collection" ist ab 7 Jahren für PS4 erschienen.

