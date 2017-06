Modekette Urban Outfitters eröffnet im Juli erste Filiale in Wien

Shop des US-Bekleidungskonzerns zieht in ehemaliges Betten Reiter-Geschäftslokal auf der Mariahilfer Straße

Wien – Die US-Bekleidungskette Urban Outfitters kommt nach Wien. Der Modekonzern eröffnet im Juli auf der Mariahilfer Straße seine erste Filiale in Österreich. Der Shop zieht in die ehemalige Betten Reiter-Filiale auf der Mariahilfer Straße 38-40. Derzeit laufen die Umbauarbeiten in dem Geschäftslokal.

Die Modekette bietet nicht nur hippe Kleidung für Männer und Frauen an, sondern auch Accessoires, Möbel und Wohndeko sowie eine Auswahl an Büchern, Platten und Lifestyle-Artikeln wie Luftmatratzen in Einhornform. Das Unternehmen mit Sitz in Philadelphia ist mittlerweile mit mehr als 50 Filialen in Europa vertreten, u.a. in Deutschland, Großbritannien, Italien und Spanien. Insgesamt betreibt die 1970 gegründete Firma über 200 Standorte in den USA, Kanada und Europa. (APA, 30.6.2017)