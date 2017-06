Syrische Rakete schlug auf israelischem Teil der Golanhöhen ein

Laut israelischer Armee gibt es weder Opfer noch Sachschäden

Jerusalem – Die israelische Armee hat am Freitag mitgeteilt, dass Projektile aus Syrien auf dem israelisch kontrollierten Teil der Golanhöhen eingeschlagen seien. Verletzte oder Sachschäden habe es keine gegeben. "Eine Rakete wurde aus Syrien auf unbewohntes Gebiet in den nördlichen Golanhöhen abgefeuert" bestätigte die israelische Armee in einer Aussendung laut der Nachrichtenagentur AFP.

Dies ist bereits der vierte Raketenangriff auf die seit 1967 von Israel besetzten Golanhöhen aus Syrien innerhalb einer Woche. Seither gab es bereits mehrere Scharmützel zwischen der israelischen und der syrischen Armee. Die israelischen Streitkräfte (IDF) teilten mit, dass die Einschläge aufgrund der internen Kämpfe in Syrien vorkämen, die Golanhöhen seien also nicht das ursprüngliche Ziel gewesen.

Seit dem Sechs-Tage-Krieg im Juni 1967 hält Israel ein 1.200 Quadratkilometer großes Gebiet auf den Golanhöhen besetzt. 1981 annektierte Israel das Gebiet. Die internationale Staatengemeinschaft hat diesen Schritt nie anerkannt. 510 Quadratkilometer der Golanhöhen sind unter syrischer Kontrolle. Die beiden Nachbarländer befinden sich offiziell noch immer im Kriegszustand. (APA, 30.6.2017)