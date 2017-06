Mysugr-Übernahme drittgrößter Start-up-Deal in letzten Jahren

Kolportierter Kaufpreis zwischen 70 und 200 Mio. Euro

Der Schweizer Pharmariese Roche übernimmt die Wiener-Diabetes App Mysugr für einen kolportierten Kaufpreis zwischen 70 und 200 Mio. Euro. Das österreichische Digital-Portal "Trending Topics" verweist auf mehrere Brancheninsider, die eine derartige Kaufpreisspanne nannten. Der Mysugr-Verkauf ist damit der drittgrößte heimische Start-up-Deal in den letzten Jahren.

Runtastic und Shpock

Die beiden größten Exits in Österreich schafften im Jahr 2015 die Fitness-App Runtastic (220 Mio. Euro) und die Kleinanzeigen-App Shpock (rund 200 Mio. Euro). Der Sportartikelherstelle Adidas kaufte Runtastic und der norwegische Medienkonzern Schibsted übernahm Shpock.

Laut Firmen-Compass hielten die vier Mysugr-Gründer Fredrik Debong (12,24 Prozent), Gerald Stangl (12,16 Prozent), Michael Forisch (4,81 Prozent) und Frank Westermann (15,32 Prozent) zuletzt gemeinsam rund 45 Prozent der Anteile. Der Business Angel Hansi Hansmann (15,69 Prozent), iSeed aus den USA (12,33 Prozent), die Mediclass-Gründer Christoph Sauermann (0,6 Prozent) und die Familie Püspök (4 Prozent) waren bei Mysugr auch an Bord. Die Schweizer Roche Finanz AG hielt bereits 12,34 Prozent der Anteile.

Als Teil der integrierten Diabetesmanagementstrategie von Roche soll Mysugr ein juristisch unabhängiges Unternehmen bleiben. "Es ist der größte Deal im Digital-Health-Bereich bis dato", sagt Business Angel Hansi Hansmann, der direkt in die Verhandlungen involviert war, gegenüber "Trending Topics". Offizielle Angaben zum Kaufpreis gab es vorerst nicht.

Eine Million Nutzer

Das 2012 gestartete Wiener Start-up hat derzeit rund eine Million App-Nutzer, die damit unter anderem ihre Blutzuckerwerte dokumentieren. Die Firma hat Niederlassungen in San Diego (Kalifornien/USA) sowie Wien und beschäftigt an den beiden Standorten 47 Mitarbeitende. Die Mysugr App ist in 52 Ländern und 13 Sprachen verfügbar. Die Apps und Services kombinieren Diabetesberatung, Therapiemanagement, Teststreifen, automatisierte Datenverfolgung und Integration mit einer wachsenden Zahl von medizinischen Geräten, um den Alltag mit Diabetes zu erleichtern. (APA, 30.6.2017)