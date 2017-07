"Blue Whale": Aufregung um Suizid-Challenge auf Whatsapp

Challenge stellt Jugendliche gefährliche Aufgaben – Polizei warnt vor Panikmache

Alle paar Monate taucht im Internet eine neue Challenge auf. Nutzer stacheln sich gegenseitig dazu an, lustige, peinliche oder auch waghalsige Aufgaben zu erledigen. Manchmal für einen guten Zweck, manchmal nur zum Spaß. Eine aktuelle Challenge hat mit solchen Aktionen aber nichts gemein. Die Rede ist vom sogenannten "Blue Whale"-Spiel, bei dem Teenager im Internet aufgefordert werden Suizid zu begehen.

Ursprung in VKontakte

Das "Spiel" wurde 2013 im russischen Netzwerk VKontakte vom damaligen Psychologiestudenten Filipp Budeikin erfunden. Die Challenge fängt mit einer Whatsapp-Nachricht an eine Person an. Diese soll dann 50 Aufgaben erfüllen, die stets gefährlicher werden. Mit dem Suizid als letzter Aufgabe. Angeblich sollen weltweit bereits mehrere Kinder Jugendliche so in den Suizid getrieben worden sein, wie russische Medien im April berichtete.

Nun taucht "Blue Whale" auch im deutschsprachigen Raum auf. Wie "Mimikama" berichtet, hat eine Grundschule in Deutschland nun Eltern in einem Schreiben über die Challenge Informiert. Die Polizei in Oberbayern warnt auf Facebook davor – richtet sich allerdings auch gegen Panikmache. "Wie bei vielen Phänomenen ist die Berichterstattung ein zweischneidiges Schwert. Einerseits soll gewarnt werden, andererseits weckt gerade die dramatische Darstellung erst das Interesse an einem Phänomen", heißt es.

Nachrichten nicht weiterleiten

Die Eltern sollen mit ihren Kindern darüber sprechen und sich an die Polizei wenden, sollten sie eine derartige Nachricht erhalten haben. Keinesfalls soll man die Nachrichten weiterleiten. (red, 01.07.2017)