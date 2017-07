Elf Tote bei Kämpfen mit Taliban um Polizeiposten in Westafghanistan

Mittlerweile mehrmals wöchentlich nächtlich Attacken der Jihadisten

Kabul – Bei zwei Überfällen der radikalislamischen Taliban auf Polizeiposten in Westafghanistan sind sechs Polizisten und fünf Taliban-Kämpfer getötet worden. Das sagte der Sprecher der Polizei der Provinz Farah, Mohammed Ikbal Baher, am Freitag. Zunächst hätten die Taliban in der Nacht einen Posten im Bezirk Shab-e-Koh angegriffen und dort sechs Polizisten getötet.

Bei einem zweiten Angriff im selben Bezirk seien dann fünf Taliban getötet worden. Nächtliche Überfälle auf afghanische Sicherheitskräfte passieren mittlerweile mehrmals wöchentlich. Sie sind Teil der Verunsicherungsstrategie der Taliban. Armee und Polizei sind im Kampf gegen die Taliban überfordert und zunehmend demoralisiert. Auch deshalb hatten Nato-Partner am Donnerstag in Brüssel beschlossen, die Zahl der internationalen Soldaten in Afghanistan wieder zu erhöhen. Sie sollen das Training der Afghanen verstärken. (APA, 30.6.2017)