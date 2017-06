Kult in 4K: "StarCraft Remastered" erscheint im August

Neuauflage des Strategieklassikers bringt schönere Grafik und mehr Komfort mit sich

"StarCraft Remastered" wird am 14. August in den Handel kommen. Dies gab Hersteller Blizzard in einer Aussendung bekannt. Die überarbeitete Neuauflage des Sci-Fi-Strategiespiels bleibt dem Original in Sachen Gameplay und Design treu, bringt jedoch ein "vollständiges grafisches Update" des ursprünglichen "StarCraft" und der Erweiterung "Brood War" inklusive Unterstützung für Breitbild-UHD-Geräte bis zu einer Auflösung von 4K mit sich.

Hübscher und komfortabler

Zudem wurden neue Spielerzuweisung und Ranglisten sowie Spielerprofile mit individuellen Statistiken, Cloud-Speicherung von Kampagnenfortschritten, Hotkeys und Replays und überarbeitete Sounds und Musik integriert. Das Remaster ist überdies vollständig mit der bisherigen Version von "StarCraft" kompatibel, sodass alle Spieler, die das Upgrade kaufen, gemeinsam mit Spielern spielen können, die die Originale bereits besitzen. (red, 30.6.2017)