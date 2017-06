Heta zahlt 5,8 Milliarden Euro aus

Die Hypo-Abwicklungsgesellschaft nimmt eine Zwischenausschüttung an die Gläubiger vor. Drei Viertel des Heta-Vermögens sind versilbert

Wien – Die Gläubiger der früheren Kärntner Landesbank Hypo Alpe Adria, die in Gestalt der staatlichen Heta abgewickelt wird, bekommen nun erstmals Geld zu sehen. Die Abwicklungsgesellschaft wird 5,85 Milliarden Euro ausschütten – das hat Heta-Eigentümer Republik in einer außerordentlichen Hauptversammlung (ao HV) am Freitag um elf Uhr beschlossen und am Nachmittag ad hoc gemeldet. Die Abwicklungsbehörde in der Finanzmarktaufsicht (FMA) hat diesen Beschluss nach vorheriger Prüfung genehmigt.

Grund für die Zwischenausschüttung: Die Heta hat bereits rund drei Viertel ihres noch vorhandenen Vermögens versilbert und zu Cash gemacht – und hatte zuletzt 8,5 Milliarden Euro Cash in der Kasse. Wobei das so nicht ganz korrekt ausgedrückt ist: Denn dieses Geld liegt auf Konten bei der Oesterreichischen Nationalbank, und die kassiert dafür 0,4 Prozent Negativzinsen. Der Vorstand unter Führung von Sebastian von Schoenaich-Carolath hat daher nach Vorliegen der Jahresbilanz 2016 eine Liquiditätsprüfung vorgenommen und ist darin zum Schluss gekommen, dass man so viel Bares für die weitere gesetzeskonforme Abwicklung der Heta nicht braucht, die restlichen 2,6 Milliarden reichen.

Staat profitiert

Das sieht auch die FMA so. Und wer bekommt nun die 5,8 Milliarden? Der Großteil davon geht an den Staat bzw. Kärntner Ausgleichszahlungfonds (KAF) – denn diesem Vehikel schuldet die Heta am meisten Geld. Die meisten Anleihegläubiger der früheren Landesbank haben ja ihre vom Land behafteten Anleihen dem KAF verkauft.

Rund 1,3 Milliarden gehen für strittige Fälle auf ein Sonderkonto bei der OeNB und sind im Wesentlichen (aber nicht nur) für die Bayerische Landesbank (BLB) reserviert. Mit der früheren Hypo-Eigentümerin hat sich die Republik zwar verglichen, aber die Gerichtsverfahren sind noch nicht abgeschlossen.

69 Prozent der Quote vorab

Überraschend kommt die Zwischenausschüttung nicht. Die FMA hat sie im Mai bereits angedeutet, damals hat die Behörde den ursprünglichen Schuldenschnitt von 53,98 Prozent auf 35,6 Prozent reduziert; die Gläubiger bekommen demnach also rund 64 Prozent ihrer Forderungen. Die 5,8 Milliarden Euro sollen laut Ad-hoc-Meldung der Heta in der zweiten Juli-Hälfte ausbezahlt werden und entsprechen 69 Prozent der von der FMA fixierten Quote.

Zur Erinnerung: Vor Beginn der Abwicklung hatte die Heta rund 13,4 Milliarden Euro Schulden. Enden soll das Abwicklungsverfahren 2020, bis dahin müssen die restlichen 25 Prozent der Heta-Assets verwertet werden. Und das sind, flapsig gesagt, die harten Knochen, also Vermögensteile, die sich schwer verkaufen lassen. Der Heta-Vorstand ging zuletzt davon aus, dass er mindestens 9,6 Milliarden Euro hereinbringen wird – was einer Quote von 72 Prozent entspräche und somit über der 64-prozentigen aus dem zweiten Bescheid der FMA läge. (Renate Graber, 30.6.2017)