Temperaturen um 44 Grad in Griechenland erwartet

Städte öffnen klimatisierte Hallen für Bürger

Athen – Den Menschen auf dem griechischen Festland macht die Hitze schwer zu schaffen: Bereits in der Nacht auf Freitag stieg die Temperatur vielerorts auf Werte über 30 Grad. Am Vormittag waren es dann schon um die 36 Grad. In den kommenden Stunden werden Temperaturen um die 44 Grad erwartet. Die Hitzewelle soll bis Montag andauern.

Ärzte und das Gesundheitsministerium rieten unter anderem zu Alkoholverzicht, heller Baumwollkleidung und fettarmer Nahrung. Ältere Menschen und solche mit Herz- und Kreislaufproblemen sollten auf keinen Fall auf die Straße gehen. Die Städte öffneten klimatisierte Hallen für Bürger, die zu Hause keine Klimaanlage haben. Die Einwohner wurden aufgerufen, Wasser für streunende Tiere auf die Straßen zu stellen. Bei einer ähnlichen Hitzewelle waren 1987 mehr als 3.000 Menschen gestorben. (APA, 30.6.2017)