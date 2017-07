Wimbledon: Thiem beginnt gegen Pospisil

Haider-Maurer trifft in erster Runde auf Roberto Bautista Agut – Qualifikant Sebastian Ofner wurde gegen den Brasilianer Bellucci gelost

London – Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem hat am Freitag für den Auftakt des Grand-Slam-Turniers von Wimbledon mit Vasek Pospisil eine durchaus knifflige Aufgabe zugelost bekommen. Der Kanadier liegt in der Weltrangliste als 75. zwar um 68 Plätze hinter Thiem, fühlt sich aber auf Rasen nicht unwohl. 2015 hat der 27-Jährige das Wimbledon-Viertelfinale erreicht, Thiem kam dort maximal in Runde zwei.

Von den anderen Österreichern im Herrenfeld erhielt Andreas Haider-Maurer den Spanier Roberto Bautista Agut als Gegner. Der ist nicht nur wegen seiner Setzung als Nummer 18 als schwieriger Kontrahent zu werten, stellt sich der 29-Jährige doch auf Rasen auch nicht ungeschickt an. In seiner Karrierebilanz hat er zwei von drei Rasen-Matches gewonnen. Qualifikant Sebastian Ofner trifft auf den Brasilianer Thomaz Bellucci (ATP-Nr. 53).

Thiems Anspruch als Nummer acht der Weltrangliste sowie in der Wimbledon-Setzung muss spätestens seit seinem erneuten Einzug ins French-Open-Halbfinale sein, die zweite Woche auch dieses Grand Slams zu erreichen. In seinen Vorbereitungsturnieren brillierte der 23-Jährige allerdings nicht, in Halle und Antalya reichte es für ihn in drei Matches zu nur einem Sieg. Aus 2016 hat Thiem eine zweite Runde zu verteidigen.

Während er mit den sehr schnellen Bedingungen beim neuen Event in Antalya topgesetzt überhaupt nicht zurecht kam, hat er nach einem Kurzstopp daheim aber immerhin bis Dienstag Zeit, sich auf die Verhältnisse auf dem "heiligen Rasen" einzugewöhnen. Denn erst dann spielt die untere Raster-Hälfte der Herren wie auch die obere der Damen. Die Spieler in den anderen Raster-Hälften bestreiten ihre Auftaktmatches am Montag.

Pospisil gilt als starker Aufschlag- und Volley-Spieler, womit er für Rasen-Tennis prädestiniert sein sollte. Allerdings wird dieses klassische Rasen-Tennis früherer Tage lange nicht mehr so häufig angewandt, bisher letzter Wimbledonsieger mit dieser Spielanlage war Goran Ivanisevic 2001. Pospisils Glanzlichter auf Rasen waren bisher auch eher punktuell verteilt, von 34 Partien gewann der auf den Bahamas lebende 1,85-m-Mann 14.

Sein heuriges Ausrufzeichen war ein Zweitrundensieg beim Masters-1000-Turnier in Indian Wells gegen den Weltranglistenersten Andy Murray (GBR). Auf Grand-Slam-Ebene hat er heuer noch keinen Sieg stehen. Auf Rasen hat Pospisil in den vergangenen Wochen in Hertogenbosch als Qualifikant das Viertelfinale erreicht, in Halle verlor er in Runde eins und diese Woche in Eastbourne im Achtelfinale gegen Novak Djokovic (SRB).

Sollte Thiem gegen Pospisil wie schon auf Sand in München 2015 gewinnen, würde sein Raster-Achtel für ihn nicht unlösbar sein. Zweitrundengegner wäre Gilles Simon (FRA) oder ein Qualifikant, erster gesetzter Gegner wäre laut Papierform der als Nummer 32 gerade noch unter die Gesetzten gerutschte Italiener Paolo Lorenzi. Gegen Djokovic könnte es idealerweise wie in Paris zu einem Viertelfinalduell kommen.

Haider-Maurer darf zunächst einmal froh sein, erstmals nach 19-monatiger Verletzungspause wieder in einem ATP-Hauptfeld zu stehen – mittels "protected ranking". Sein bisher letzter Grand-Slam-Anlauf hat bei den US Open 2015 nach einem Fünfsatzsieg über Pospisil in Runde zwei gegen Djokovic geendet. Dort war "AHM" ein Jahr davor in Runde eins Bautista nach 2:1-Satzführung in fünf Durchgängen unterlegen.

In Wimbledon hat sich der 30-jährige Wahl-Innsbrucker ab 2009 siebenmal in Folge versucht, bei vier Hauptfeldeinsätzen kam er zweimal in Runde zwei. Bautista hat zu Jahresbeginn in Chennai seinen fünften ATP-Titel geholt, kam bei den Australian und French Open ins Achtelfinale. Auf Rasen blieb der 29-Jährige vergangene Woche in Halle im Viertelfinale hängen. Haider-Maurer – Bautista wird am Montag gespielt. (APA, 30.6.2017)