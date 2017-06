Explosionsartige Reaktion: Oberösterreicher verletzt sich bei Pissoir-Reinigung

Gas aus Feuerzeug am Boden führte zu Reaktion mit Chlor

Sonnberg im Mühlkreis – Ein Arbeiter hat sich beim Reinigen eines Pissoirs in der Mehrzweckhalle in Sonnberg (Bezirk Urfahr-Umgebung) Donnerstagnachmittag die Augen verätzt. Zum Lösen einer Verstopfung verwendete der 31-Jährige einen Abflussreiniger. Dieser reagierte offensichtlich mit dem Gas in einem Feuerzeug, das am Boden des Pissoirs lag, teilte die Polizei OÖ mit.

Offenbar hatte der Mann das Feuerzeug beim Säubern übersehen. Durch die Einwirkung des chlorhaltigen Putzmittels kam es dann zu einer explosionsartigen, chemischen Reaktion. Dabei spritzte ätzende Flüssigkeit ins Gesicht des Mannes. Er wurde ins Linzer Kepler Uni-Klinikum eingeliefert. (APA, 30.6.2017)