Roche übernimmt österreichische Diabetestest-Plattform

Firma ermöglich es Diabetes-Patienten, Blutzuckerdaten aus Messgerät über ein Smartphone an Arzt zu übermitteln

Zürich – Der Pharmariese Roche verstärkt sein Diabetes-Geschäft. Das Schweizer Unternehmen übernimmt den österreichischen Patientendienstleister mySugr, wie Roche am Freitag mitteilte. Die 2012 gegründete Firma mit 47 Mitarbeitern ermögliche es Diabetes-Patienten unter anderem, ihre Blutzuckerdaten aus einem Messgerät über ein Smartphone an ihren Arzt zu übermitteln. Die Plattform habe über eine Million Nutzer und sei in 52 Ländern verfügbar. Roche nannte keinen Kaufpreis. (Reuters, 30.6.2017)