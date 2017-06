Seehofer gegen Ehe für alle, aber für Adoptionsrecht offen

SPD, Grüne und Linkspartei wollen am Freitag bei Gewissensentscheid im Bundestag Ehe für alle beschließen

Berlin – CSU-Chef Horst Seehofer hat sich Stunden vor der Bundestagsabstimmung über die "Ehe für alle" offen für ein Adoptionsrecht für homosexuelle Paare gezeigt. Darüber könne man "viel, viel eher reden, als über die Gleichstellung der Ehe", sagte er der "Mittelbayerischen Zeitung" (Freitagausgabe).

Er habe früher Probleme mit dem Adoptionsrecht für Homosexuelle gehabt: "Aber nachdem ja in die Lebenspartnerschaft eingebrachte Kinder auch in dieser gleichgeschlechtlichen Partnerschaft verbleiben dürfen, gibt es eigentlich keinen durchschlagenden Grund dagegen."

Streit um Verfassungskonformität

Der Bundestag wird am Freitag voraussichtlich über die Einführung der "Ehe für alle" entscheiden. Voraussetzung für die von SPD, Grünen und Linkspartei angestrebte Abstimmung ist, dass zu Beginn der Sitzung mit einer Mehrheit der Stimmen die Tagesordnung geändert wird. Abgestimmt wird ohne Fraktionszwang, nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel das Thema als eine Gewissenfrage deklariert hatte.

Fraglich war allerdings, ob es eine einfache oder eine Zwei-Drittel-Mehrheit brauchen wird. Letzteres haben in den vergangenen Tagen immer wieder Politiker der Union vorgebracht. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) sieht keine verfassungsrechtlichen Hürden. "Es ist nicht zwingend erforderlich für die Einführung der 'Ehe für alle', das Grundgesetz auch zu ändern", sagte Maas am Freitag im ARD-Morgenmagazin kurz vor der geplanten Bundestagsentscheidung zu dem Thema.

SPD sieht Fehler von Merkel

Eine solche Grundgesetzänderung wäre zwar aus Gründen der Rechtssicherheit "schöner", aber nicht zwingend notwendig. Maas argumentierte, dass mit der Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts in den vergangenen Jahren die rechtliche Gleichstellung von homosexuellen und heterosexuellen Paaren immer weiter vorangeschritten sei.

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sagte in der ZDF-Sendung "Maybritt Illner", Merkel habe sich verzockt: "Sie hatte in Parteikreisen abgesprochen: Wir gehen in Richtung Gewissensentscheidung, aber das erklären wir erst im Wahlkampf." Dabei habe sie nicht realisiert, dass das Fenster der Gesetzgebung in dieser Woche noch sperrangelweit offen sei. (Reuters, 30.6.2017)