Hongkonger Aktivisten wieder auf freiem Fuß

Ehemaliger Protestanführer Joshua Wong war wenige Tage vor Jahrestag der Angliederung an China festgenommen worden

Hongkong – Fast 30 Stunden nach seiner Festnahme sind mehrere Hongkonger Aktivisten, darunter der Protestführer Joshua Wong, wieder auf freiem Fuß. Wong sowie die anderen 25 Aktivisten, die am Mittwoch nach einer Demonstration in Gewahrsam genommen worden waren, durften die Polizeiwache verlassen, wie Wongs Partei Demosisto am Freitag mitteilte. Die Aktivisten müßten aber am Nachmittag vor Gericht erscheinen.

Sie waren festgenommen worden, weil sie ein bekanntes Wahrzeichen der Stadt, die goldene Bauhinien-Statue, besetzt und damit für mehr Demokratie in der chinesischen Sonderverwaltungszone demonstriert hatten. Peking hatte die Blumen-Skulptur der ehemaligen britischen Kronkolonie nach der Rückgabe an China 1997 geschenkt. Anlässlich der Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag der Rückgabe am Samstag hält sich Chinas Präsident Xi Jinping für einen dreitägigen Besuch in Hongkong auf. Pro-Demokratie-Aktivisten riefen unterdessen zu neuen Protesten auf.

Der 20-jährige Wong hatte im Kampf für mehr Demokratie bereits vor drei Jahren die Hongkonger "Regenschirm-Bewegung" angeführt, die mit ihren Protesten wochenlang Teile Hongkongs lahmlegte. (APA, 30.6.2017)