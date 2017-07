Historischer Kalender – 5. Juli

907 – In der Schlacht von Pressburg schlägt Ungarn ein bayerisches Heer.

1687 – Isaac Newtons Philosophiae Naturalis Principia Mathematica wird veröffentlicht.

1697 – Kaiser Leopold I. überträgt dem Prinzen Eugen von Savoyen den Oberbefehl über die kaiserlichen Truppen im Kampf gegen die Türken.

1792 – Nach dem Tod des Kaisers Leopold II. wird dessen 24-jähriger ältester Sohn als Franz II. in Frankfurt am Main zum letzten Kaiser des (1806 aufgelösten) Heiligen Römischen Reiches gewählt. (Er nimmt 1804 als Franz I. den österreichischen Kaisertitel an.)

1907 – Im Großherzogtum wird die weibliche Thronfolge des Hauses Nassau eingeführt.

1922 – Das österreichische Notenbankgesetz tritt in Kraft.

1922 – Durch das Genfer Abkommen wird der "Nansen-Pass" (nach dem norwegischen Diplomaten und Polarforscher Fridtjof Nansen) für Staatenlose geschaffen.

1927 – Im Wiener Landesgericht beginnt der "Schattendorfer Prozess" gegen drei Mitglieder der Frontkämpfervereinigung, die am 30.1. in der burgenländischen Ortschaft das Feuer auf eine Versammlung des Republikanischen Schutzbundes eröffnet hatten.

1932 – Der portugiesische Staatspräsident Marschall Antonio Carmona ernennt den Wirtschaftsexperten und bisherigen Finanzminister Antonio Salazar zum Regierungschef und gibt ihm damit die Möglichkeit, seine Vorstellungen von einem ständisch-autoritären System zu realisieren.

1937 – Spanischer Bürgerkrieg: Bei Madrid beginnt die erste Großoffensive der republikanischen Regierungstruppen, um die Bedrohung der Hauptstadt durch die Franco-Faschisten abzuwehren.

1947 – Die britische Labour-Regierung von Premier Clement Attlee legt dem Unterhaus die Gesetzesvorlagen über die Teilung Britisch-Indiens und die Unabhängigkeit der beiden neuen Staaten Indien und Pakistan mit Wirkung vom 15. August 1947 vor.

1952 – In London werden die letzten Straßenbahnen durch Doppeldeckerbusse ersetzt.

1962 – Der Nationalrat verabschiedet das Bundesgesetz über die Wiedererrichtung der (1622 von Fürsterzbischof Paris Graf Lodron gegründeten und 1810 aufgelösten) Universität Salzburg.

1977 – In Pakistan putscht das Militär gegen die zivile Regierung des später hingerichteten Premiers Zulfikar Ali Bhutto. Generalmajor Mohammed Zia ul-Haq übernimmt die Macht.

2002 – In Hamburg wird der frühere SS-Mann Friedrich Engel wegen Mordes an 59 italienischen Gefangenen im Mai 1944 zu sieben Jahren Haft verurteilt.

2007 – Wenige Tage nach Anschlagversuchen in London und Glasgow löst die Entgleisung einer U-Bahn in London kurzzeitig Angst vor einem weiteren Terrorakt aus. Die Polizei schließt eine Gewalttat allerdings aus.

2007 – Die Vergabe der XXII. Olympischen Winterspiele 2014 bringt Sotschi (Russland) als Sieger hervor. Österreichs Bewerber Salzburg, der es bis in die Endausscheidung der drei Bewerber schaffte, scheitert wie bereits bei zwei Bewerbungen zuvor in der Vorauswahl.

2012 – Nach jahrelangen Querelen übernimmt der VW-Konzern den Sportwagenhersteller Porsche als zwölfte Marke. Die Übernahmekosten liegen bei knapp 4,5 Mrd. Euro.

Geburtstage:

Clara Zetkin, dt. Politikerin (1857-1939)

Edouard Herriot, frz. Politiker (1872-1957)

Henry Cabot Lodge, US-Politiker (1902-1985)

Kurt Bittel, dt. Archäologe (1907-1991)

Carl Heinz Bobleter, öst. Politiker und Diplomat; ÖVP; 1961 Gründungsmitglied der OECD,

1964-1968 Staatssekretär im Außenmin. (1912-1984)

Gyula Horn, ungar. Politiker (1932-2013)

Albert Fortell, öst. Schauspieler (1952- )

Mathias Reichhold, öst. Politiker (FPÖ) (1957- )

Gerhard Pürstl, seit 2008 Polizeipräsident von Wien (1962- )

Todestage:



Albrecht Kossel, dt. Chemiker (1853-1927)

Josef Wenter, öst. Schriftsteller (1880-1947)

Ignaz Zangerle, öst. Erwachsenenbildner und Schriftsteller (1905-1987)

Regine Crespin, französische Opernsängerin (1927-2007)

(APA, 5.7.2017)