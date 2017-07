Historischer Kalender – 4. Juli

1187 – In der Schlacht bei den Hörnern von Hattin unterliegt das Kreuzfahrerheer gegen die Truppen von Saladin.

1802 – Die Militärakademie von West Point in den USA wird eröffnet.

1862 – Während einer Bootsfahrt auf der Themse bitten die drei Schwestern Alice, Edith und Lorina den Schriftsteller Lewis Carroll, etwas zu erzählen. Dieser erfindet eine fantastische Geschichte über ein Mädchen und deren Abenteuer. Als er sie beendet, bittet Alice Mr. Carroll, dies für sie aufzuschreiben. 1865 erscheint das Buch in einer erweiterten Version, mit Illustrationen von John Tenniel, unter dem Titel "Alices Abenteuer im Wunderland" und wird zu einem der meistgelesenen Kinderbücher der Welt.

1912 – In Santiago findet die Gründung der Sozialistischen Arbeiterpartei Chiles statt.

1912 – Alfred und Clara Ritter gründen eine Süßwarenfabrik in Bad Canstatt. 1932 wird der Vorschlag: "Machen wir doch eine Schokolade, die in jede Jackentasche passt, ohne dass sie bricht und die das gleiche Gewicht hat wie die normale Langtafel" gemacht. Das Schokoladequadrat bekommt den Namen "Ritter's Sportschokolade" – heute "Ritter Sport".

1922 – In einem Hochverratsprozess wird der bayerische Aristokrat Baron Hubert von Leoprechting in München zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Er hatte von französischen Diplomaten Geld angenommen, um auf die Loslösung Bayerns vom deutschen Staat hinzuarbeiten.

1927 – In Berlin erscheint die von Joseph Goebbels herausgegebene nationalsozialistische Zeitung "Der Angriff".

1942 – In München prangert Kardinal Michael von Faulhaber in einer Predigt Verfolgungen von katholischen Geistlichen durch das deutsche Naziregime an.

1957 – Der Bonner Bundestag beschließt das Gesetz über die Errichtung der Deutschen Bundesbank.

1967 – Der Freedom of Information Act tritt in den USA in Kraft. Das Gesetz gewährt jedem grundsätzlich das Recht, Auskünfte über Dokumente der Exekutive zu erhalten.

1972 – Beginn eines "Dialogs" zwischen Nord- und Südkorea, die einen Gewaltverzicht vereinbaren.

1982 – Israelische Invasionstruppen schneiden die Versorgung der libanesischen Hauptstadt Beirut ab, in der palästinensische Kämpfer eingekesselt sind.

1987 – Der ehemalige SS-Untersturmführer Klaus Barbie, auch als "Schlächter von Lyon" bezeichnet, wird wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt.

1992 – Die wiederverwendbare US-Raumfähre "Columbia" kehrt von ihrem vierten und letzten Testflug zur Erde zurück.

1997 – Die amerikanische Sonde "Pathfinder" landet auf dem Mars.

2012 – Wissenschafter am europäischen Kernforschungszentrum CERN entdecken ein neues Elementarteilchen, bei welchem es sich um das seit langem gesuchte "Higgs-Boson" handeln könnte.

Geburtstage:

Giuseppe Garibaldi, ital. Freiheitskämpfer (1807-1882)

Hermann Cohen, dt. Philosoph (1842-1918)

Friedrich Kainz, öst. Philosoph, Psychologe u. Literaturhistoriker (1897-1977)

Gina Lollobrigida, ital. Filmschauspielerin (1927- )

Neil Simon, US-Schriftsteller (1927- )

Königin Sonja von Norwegen (1937- )

Wolf von Lojewski, dt. Journalist (1937-)

Alvaro Uribe Velez, kolumb. Politiker und Staatspräsident (1952- )

Todestage:

Rudolf, Herzog von Österreich und der Steiermark und König von Böhmen (1282-1307)

Francis Perrin, frz. Physiker (1901-1992)

Hans Hömberg, öst. Schriftsteller (1903-1982)

Astor Piazzolla, arg. Musiker, Bandoneon-Spieler und Komponist, Begründer des Tango Nuevo (1921-1992)

Joachim Hess, dt. Regisseur (1925-1992)

(APA, 4.7.2017)