Ofner nach Kraftakt im Wimbledon-Hauptbewerb

Der 21-jährige Steirer setzte sich gegen den Briten Jay Clarke nach drei Stunden Spielzeit und 0:2-Satzrückstand noch durch. Barbara Haas ausgeschieden

Wimbledon – Der Steirer Sebastian Ofner (ATP-Nr. 215) konnte am Donnerstag den größten Erfolg seiner Tennis-Karriere einfahren. Der 21-Jährige bezwang in der dritten und letzten Qualifikationsrunde zum Grand-Slam-Turnier von Wimbledon den Briten Jay Clarke (ATP-Nr. 360) nach über drei Stunden und zog in den Hauptbewerb ein. Ofner lag gegen den 18-jährigen Lokalmatador bereits mit 0:2-Sätzen zurück, schaffte aber das Comeback und setzte sich am Ende 2:6,6:7(9),6:4,6:4,6:1 durch.

Weniger erfolgreich lief die Quali für die Oberösterreicherin Barbara Haas. Die 21-Jährige musste sich in der 2. Runde der Slowenin Polona Hercog mit 4:6,6:7(7) geschlagen geben. Damit bleiben die US Open 2016 vorerst die einzige Tennis-Major-Teilnahme von Haas. (red, 29.6.2017)