Karrieresprung: Robert Zulj wechselt nach Hoffenheim

Oberösterreicher von Zweitligist Greuther Fürth in die Qualifikation zur Champions League

Sinsheim – Offensiv-Mittelfeldspieler Robert Zulj verstärkt die österreichische Abordnung in der Deutschen Fußball-Bundesliga. Der 25-Jährige wechselte am Donnerstag ablösefrei von Zweitligist Greuther Fürth zur TSG 1899 Hoffenheim, in der abgelaufenen Saison auf Platz vier gelandet. Die Hoffenheimer treten damit in der Qualifikation zur Champions League an. Zulj erhielt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020.

Er ist der dritte Österreicher bei der Truppe von Cheftrainer Julian Nagelsmann neben den ebenfalls im Sommer neu hinzugekommenen Florian Grillitsch und Stefan Posch. (APA; 29.6.2017)