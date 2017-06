Kickl lädt Kurz zu gemeinsamer Sache ein

Darüber hinaus müsse der Export von Familienleistungen eingedämmt werden, sagt Kickl – etwa durch eine Indexierung der Familienbeihilfe, wie auch die ÖVP sie verlangt. In einem weiteren Antrag möchte die FPÖ eine Kürzung der Entwicklungshilfe für Länder beschließen, die Rücknahmeabkommen nicht einhalten.

Beispiele für blaue Ideen, die Kurz aufgegriffen habe, gebe es zahlreiche, ist Kickl überzeugt. Die FPÖ will nun etwa ein Kopftuchverbot in Kindergärten und Schulen einbringen und einen Entschließungsantrag zur Abstimmung vorlegen, dass sich Österreich für einen Stopp der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei einsetzen soll – beides auch Forderungen von Kurz.

Wien – Nachdem das "freie Spiel der Kräfte" am Mittwoch eröffnet worden ist, sind nun zahlreiche neue parlamentarische Spielzüge möglich. Eine Mehrheit haben schließlich nicht nur SPÖ und ÖVP oder SPÖ, FPÖ , Grüne und Neos – die Konstellation zur Anhebung des Unibudgets –, sondern etwa auch ÖVP, FPÖ und das Team Stronach .

Was im Parlament noch passiert

Die Sitzungen sind durchgetaktet, die Beschlüsse werden durchgepeitscht. Bis zur Wahl am 15. Oktober sind nur noch wenige Nationalratssitzungen.

Der nächste Termin ist die Sondersitzung am 13. Juli, in der formal der Beschluss über die Auflösung des Nationalrats gefasst wird. Damit endet dann auch die Beweisaufnahme des Eurofighter-Ausschusses.

Reguläre Plenarsitzungen sind für 20. September, der Folgetag ist ein Reservetag, und für 12. und 13. Oktober, also knapp vor der Wahl, vorgesehen. Auch am 8. und 9. November sind Termine fixiert. Die Einberufung des neugewählten Nationalrates muss nämlich innerhalb von 30 Tagen nach der Wahl erfolgen, also spätestens bis zum 14. November. (mte, 29.6.2017)