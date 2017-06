Salzburg präsentiert neues internationales Logo

Für die Auftritte auf der europäischen Fußballbühne hat sich Meister red Bull Salzburg ein neues Logo aufgenäht

Der österreichische Fußballmeister Red Bull Salzburg präsentierte die neuen internationalen Trikots. Im neuen Logo scheint der rote Stier samt Ball mit dem Schriftzug FC Salzburg auf. Reiter hielt im Rückblick auf die von der UEFA erteilte Starterlaubnis von Österreichs Champion sowie des deutschen Vizemeisters RB Leipzig fest: "Wir freuen uns, dass uns die UEFA im Endeffekt in ihrer Entscheidung bestätigt hat, dass wir als FC Red Bull Salzburg einfach ein unabhängiger Verein sind."

Noch vor dem Startschuss in die nationalen Bewerbe wartet auf Salzburg das Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League. Am 11./12. Juli wird es aller Voraussicht nach gegen Maltas Champion Hibernians FC gehen. Danach warten englische Wochen mit der ersten Runde im ÖFB-Cup, dem Europacup-Rückspiel und dem Liga-Start. Am 22. Juli gastiert Salzburg in Wolfsberg. (APA, red, 29.6.2017)