SNMS Linz-Kleinmünchen gewinnt Schülerliga

2:1 im Endspiel gegen Wals-Viehhausen

Neusiedl am See – Die SNMS Linz-Kleinmünchen hat zum achten Mal die Sparkasse-Fußball-Schülerliga gewonnen. Der Rekordsieger aus Oberösterreich entschied am Donnerstag in Neusiedl/See das Finale der 42. Ausgabe gegen die NMS Wals-Viehhausen mit 2:1 für sich. Pascal Stenzel erzielte beide Tore für die Linzer. Das Spiel um Platz drei gewann die NSMS 10 Wendstattgasse aus Wien mit 5:1 gegen die SMS Graz Bruckner. (APA, 29.6.2017)

Ergebnisse vom Finaltag der 42. Fußball-Schülerliga:

Finale:

SNMS Linz-Kleinmünchen (OÖ) – NMS Wals-Viehhausen (S) 2:1

Spiel um Platz 3:

NSMS 10 Wendstattgasse (W) – SMS Graz Bruckner 5:1