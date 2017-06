Serbiens IT-Sektor 2016 mit höherem Exportüberschuss

Regierung will IT-Ausfuhren weiter kräftig steigern

Der IT-Sektor Serbiens hat 2016 mit einem Exportüberschuss von gut 407 Mio. Euro gegenüber 317 Mio. Euro ein Jahr zuvor abgeschlossen. Dies berichtete heute Donnerstag die Tageszeitung "Danas" unter Berufung auf die Daten der Notenbank.

Die designierte Ministerpräsidentin Ana Brnabic hatte am Mittwoch den IT-Sektor als einen der am schnellsten wachsenden Bereiche Serbiens mit Wachstumsraten von mehr als 10 Prozent bezeichnet. Ihre Regierung habe zum Ziel, in den kommenden fünf Jahren den Nettoexport des IT-Sektors auf 1,5 Mrd. Euro zu steigern, sagte Brnabic. (APA, 29.6. 2017)