Zehn Tote bei Absturz von Transportgondel in Pakistan

Das Seil des Lifts, der zwei Dörfer miteinander verband, ist gewissen

Islamabad – Beim Absturz einer Transportgondel zwischen zwei Dörfern in den Bergen im Nordosten Pakistans sind zehn Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere seien verletzt worden, sagte ein Polizeibeamter aus Stadt Murree am Donnerstag.

Der horizontale Lift verband zwei Dörfer, die durch eine Schlucht und einen Gebirgsbach voneinander getrennt sind. Die Gondel stürzte wegen eines gerissenen Seils in die Tiefe.

Solche Transportgondeln, die an Seilen über Flüsse und Schluchten hin- und hergezogen werden, sind in Pakistan üblich. Die sogenannten Dolis ersetzen in ländlichen oder gebirgigen Gegenden oft Brücken. Manche werden händisch betrieben, andere mit Motoren. (APA, 29.6.2017)