Deutsche Telekom startet Wettbewerb für intelligente Mode

Einreichung bis 31. Oktober

Die Deutsche Telekom startet zum zweiten Mal einen Wettbewerb für smarte Mode. Ziel sei es, funktionale, nachhaltige und vor allem intelligente Mode in Kombination mit moderner Technologie zu entwickeln, teilte das Unternehmen mit. "Digitalisierung und Technologie revolutionieren die Modebranche", sagte Claudia Nemat von der Telekom.

Konzepte zur Verschmelzung von Technologie und Mode

"Sie verändert die Art, Kleider zu nutzen, zu tragen, zu kaufen und zu vertreiben." Kreative Köpfe könnten bis zum 31. Oktober ihre Konzepte zur Verschmelzung von Technologie und Mode einreichen. Die Entwicklung solle dann bis zur Marktreife begleitet werden.

Gemeinsam mit der Lufthansa als Partner sind zudem Lösungen gesucht, die der Lufthansa-Crew oder den Passagieren nützen. "Wir möchten herausfinden, wie wir unsere Mitarbeiter optimal unterstützen können, um unseren Fluggästen in einer digitalen Welt einen noch besseren Service bieten zu können", sagte Torsten Wingenter von der Lufthansa Group. Wer an dem Lufthansa-Wettbewerb teilnehmen möchte, kann sich bis zum 15. August bewerben. Erste Prototypen der Sieger sollen im Jänner im Lufthansa FlyingLab auf dem Flug zur Unterhaltungselektronik-Messe CES in Las Vegas getestet werden. (APA, 29.6. 2017)