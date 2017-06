Polizei entschärfte Sprengsatz in Berliner Schnellrestaurant

Beamte sprechen von "Gasflasche mit Zündvorrichtung" in Kreuzberg

Berlin – In einem Schnellrestaurant in Berlin-Kreuzberg haben Unbekannte offenbar einen Sprengsatz deponiert. Zeugen hätten in der Früh eine Gasflasche mit Kabeln entdeckt, erklärte die Polizei am Donnerstag. Laut Experten habe es sich "offenbar um eine Gasflasche mit Zündvorrichtung" und somit "möglicherweise um einen Sprengsatz" gehandelt.

Die Polizei wurde gegen 9 Uhr zu dem Lokal gerufen, zwei Stunden später meldete sie, dass "der Gegenstand von Kriminaltechnikern gesichert" worden sei. Die Ermittlungen habe der Staatsschutz übernommen. Es seien "Untersuchungen zur Flasche und zu den Abstellern" eingeleitet worden. Die Umgebung des Restaurants war während des Polizeieinsatzes gesperrt. (APA, 29.6.2017)