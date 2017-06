Mossul: Staats-TV verkündet Ende des IS-Kalifats

Armee nahm zuvor zerstörte Al-Nuri-Moschee in Mossul ein – Offensive auf die Stadt läuft seit mehr als acht Monaten

Mossul – Nach einer achtmonatigen Offensive der irakischen Armee auf die IS-Hochburg Mossul verkündete ein Militärvertreter über das irakische Staatsfernsehen das Ende des Kalifats des "Islamischen Staates". "Ihr fiktiver Staat ist gefallen", sagte General Yahya Rasool demnach am Donnerstag. Zuvor hatten irakische Einheiten in Mossul die inzwischen zerstörte Al-Nuri-Moschee eingenommen, in der die Extremistenmiliz "Islamischer Staat" vor drei Jahren ihr Kalifat ausgerufen hatte. Dies galt als symbolischer Sieg für das Militär.

Die Islamisten hatten die mittelalterliche Große Moschee von Al-Nuri und ihr schiefes Minarett in der vergangenen Woche gesprengt, nachdem irakische Einheiten immer näher herangerückt waren. Die irakische Regierung wertete das als offizielles Eingeständnis der Niederlage des IS. Die Kämpfe konzentrieren sich inzwischen auf die Altstadt, in der auch die Moschee steht. In dem Gebiet sollen noch zehntausende Zivilisten eingeschlossen sein.

Der IS hatte vor drei Jahren in einer Audiobotschaft die Errichtung eines "Islamischen Kalifats" in Syrien und im Irak verkündet. Einige Tage später zeigte sich IS-Chef Abu Bakr Al-Baghdadi bei einer Freitagspredigt in der Großen Moschee erstmals öffentlich. (red, APA, 29.6.2017)