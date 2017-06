Historischer Kalender – 29. Juni

1077 – Die Seldschuken entreißen den Fatimiden erneut Jerusalem.

1107 – König Sigurd I. von Norwegen (genannt Jorsalafari, der Jerusalemfahrer) bricht 17-jährig von Bergen aus zu einem Kreuzzug in das Heilige Land auf. Mit sechzig Schiffen segelt er die französische Atlantikküste entlang. Er kämpft unterwegs gegen die spanischen Mauren und kommt 1110 in Palästina an.

1312 – König Heinrich von Luxemburg lässt sich in Rom als Heinrich VII. zum Kaiser krönen.

1617 – Erzherzog Ferdinand wird als Nachfolger seines Cousins Kaiser Matthias zum König von Böhmen gekrönt.

1912 – In Stockholm werden die V. Olympischen Sommerspiele eröffnet.

1917 – Griechenland erklärt Österreich-Ungarn, Deutschland, Bulgarien und der Türkei den Krieg.

1952 – Staatsbesuch von US-Außenminister Dean Acheson in Wien – der erste eines amerikanischen Außenministers in Österreich.

1962 – Der Naturpark Sparbach in Niederösterreich wird eröffnet.

1982 – In Genf beginnen amerikanisch-sowjetische Verhandlungen über die Reduzierung der strategischen Rüstung (START).

1987 – Das "Anti-Privilegien-Volksbegehren" (22.6.-29.6.) wird von 250.697 Personen unterschrieben, das sind 4,57 Prozent der Stimmberechtigten.

1992 – Der algerische Staatspräsident Mohamed Boudiaf wird in Annaba ermordet, weitere 27 Menschen werden verletzt. I



2002 – Auf einem Donauschiff werden sieben Frauen zu katholischen "Priesterinnen" geweiht. Die "Weihe" wird von der Kirche nicht anerkannt, im August werden die Frauen exkommuniziert.

2007 – Fast zwei Jahre nach einer verheerenden Terrorattacke in der britischen Hauptstadt verhindert die Polizei Autobomben-Anschläge in London. Einen Tag danach rast in der schottischen Stadt Glasgow ein brennender Jeep in den Eingang des Flughafens. Wie durch ein Wunder wird kein Passagier verletzt, ein Attentäter erliegt später seinen Verbrennungen.

Geburtstage:

Carl-Heinz Schroth, dt.-öst. Schausp./Reg. (1902-1989)

John Toland, US-Schriftsteller, Historiker und Journalist (1912-2004)

Paul Flora, öst. Grafiker/Karikaturist (1922-2009)

Georg Marischka, öst. Filmreg./Autor (1922-1999)

Todestage:

Notker Labeo (Notker Teutonicus), Schweizer Benediktiner (um 950-1022)

Joseph Emanuel Fischer von Erlach (auch: Fischer von Erlach der Jüngere, öst. Architekt (1693-1742)

Pierre Balmain, franz. Modeschöpfer (1914-1982)

Mohammed Boudiaf, alger. Politiker (1919-1992)

Alojzij Sustar, Alterzbischof von Laibach (1920-2007)

Rosemary Clooney, US-Sängerin u. Schauspielerin, Tante von George Clooney (1929-2002)

Jane Mansfield, US-Schauspielerin (1933-1967)



(APA, 29.6.2017)