PS Plus, Xbox Gold: Die Gratisspiele im Juli 2017

Horrospielfans und Platformer-Freunde kommen dieses Monat auf ihre Kosten

Sony und Microsoft haben das Juli-Line-up für ihre Abodienste PlayStation Plus und Xbox Live Gold bekannt gegeben. Neben einigen Angeboten und Preisnachlässen sind für Kunden folgende Games ohne zusätzliche Kosten erhältlich:

playstation

Playstation Plus

Until Dawn (PS4)

Game of Thrones: A Telltale Games Series (PS4)

That’s You! (PS4, ab 4. Juli)

Tokyo Jungle (PS3)

Darkstalkers Resurrection (PS3)

Don’t Die, Mr Robot! (PS Vita, Cross-Buy mit PS4)

Element4l (PS Vita)

ubisoft

Xbox Live Gold

Grow Up (Xbox One)

Runbow (Xbox One)

Kane & Lynch 2 (Xbox 360, kompatibel mit Xbox One)

LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game (Xbox 360, kompatibel mit Xbox One)

Nennenswert im PS-Plus-Angebot sind speziell das gelungene Teen-Horrorspiel "Until Dawn" sowie die Adventureserie zu "Game of Thrones". Spannend ist überdies das Quizspiel "That's You", das als erster PlayLink-Game Sonys die Eingabe via Smartphones für mehrere Spieler unterstützt. Xbox-Spieler dürfen sich wiederum auf den ausgefallenen Plattformer "Grow Up" besonders freuen. (red, 29.6.2017)