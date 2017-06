Telering bringt Tarife mit und ohne Datenroaming

Kunden zahlen monatlich 3 Euro weniger

Seit 15. Juni lautet in der EU, in Norwegen, Island und Liechtenstein das Motto "Roam like at home", frei übersetzt: Bei Reisen in diese Länder gelten die gleichen Regeln und Tarife wie zu Hause. Die Abschaffung der Roaming-Gebühren in der EU hat Mobilfunker auf eine neue Idee gebracht: Sie bieten nun Tarife ohne Datenroaming an. Telering bietet nun Tarife mit und ohne der Datennutzung im Ausland an. Kunden, die ohne Datenroaming auskommen, zahlen monatlich 3 Euro weniger. Gespräche und SMS sind in allen Tarifen innerhalb Österreichs und im EU-Ausland unlimitiert.

12 oder 9 Euro

Der Tarif "Passt! Pur Mini" bietet um 12 Euro pro Monat unlimitierte Minuten und SMS, sowie 4 GB Datenvolumen in Österreich und der EU. Ohne Datenroaming kostet der Tarif 9 Euro monatlich. Der Tarif " Passt! Pur Maxi" bietet um 17 Euro pro Monat unlimitierte Minuten und SMS, sowie 8 GB Datenvolumen in Österreich, davon 6 GB in der EU. Ohne Datenroaming kostet der Tarif 14 Euro monatlich. Die Passt! Pur Tarife sind ohne Bindung und können monatlich gekündigt werden.

Der Tarif "Passt! Plus mini" bietet um 20 Euro pro Monat unlimitierte Minuten und SMS, sowie 8 GB Datenvolumen, davon 6 GB in der EU. Ohne Datenroaming kostet der Tarif 17 Euro monatlich. Der Tarif "Passt! Plus Maxi" bietet um 25 Euro pro Monat unlimitierte Minuten und SMS, sowie 12 GB Datenvolumen in Österreich, davon 7 GB in der EU. Ohne Datenroaming kostet der Tarif 22 Euro monatlich. Ob mit oder ohne Datenroaming, das Huawei P9 lite 2017 oder Moto g5 gibt es um 0 Euro im Tarif Passt! Plus Mini. (red, 29.6. 2017)