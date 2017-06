Deutschland will Erdoğan-Auftritt verbieten

Offizielle Anfrage der Türkei – Deutscher Außenminister: nicht angemessen

Ankara/Berlin – Die deutsche Regierung wird den geplanten Auftritt des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor Anhängern in Deutschland verbieten. "Wir teilen der Türkei mit, dass wir der Überzeugung sind, dass ein solcher Auftritt in Deutschland nicht möglich ist", sagte Außenminister Sigmar Gabriel am Donnerstag in Moskau.

"Da gibt es verfassungsrechtliche Rechtsprechung, dass wir das auch können", erklärte Gabriel. Erdogan hatte am Mittwoch offiziell einen Auftritt vor Türken in Deutschland am Rande des G20-Gipfels beantragt.

Zuvor hatte Gabriel bereits gesagt, er halte einen Auftritt angesichts des aktuellen Konflikts zwischen Deutschland und der Türkei für nicht angemessen. Das sei auch die abgestimmte Meinung der deutschen Regierung, bestätigten Gabriel und ein Regierungssprecher am Donnerstag. Er selbst habe der Türkei bereits vor zwei Wochen, als erstmals vorgefühlt worden sei, von einer offiziellen Anfrage abgeraten. Die Regierung wolle nicht, dass die in Deutschland lebenden Türken und Deutschtürken aufgewiegelt werden.

Drei Monate vor Wahl

Nach den Plänen der deutschen Regierung soll es drei Monate vor der Bundestagswahl keine Auftritte von Nicht-EU-Politikern in Deutschland geben. Konflikte dürften nicht aus dem Ausland nach Deutschland getragen werden, sagte Gabriel.

Zuvor hatte SPD-Chef Martin Schulz ein Auftrittsverbot für Erdogan gefordert: "Ausländische Politiker, die unsere Werte zu Hause mit Füßen treten, dürfen in Deutschland keine Bühne für Hetz-Reden haben. Ich will nicht, dass Herr Erdogan, der in der Türkei Oppositionelle und Journalisten ins Gefängnis steckt, in Deutschland Großveranstaltungen abhält", sagte Schulz der "Bild"-Zeitung vom Donnerstag. (APA, 29.6.2017)