Verfassungsgerichtshof hebt Baustopp für dritte Wiener Flughafenpiste auf

Die Gegner der dritten Piste argumentierten mit dem Klimaschutzgesetz, der Flughafen Wien setzte sich dagegen zur Wehr

Wien – Die Wirtschaftsseite ist naturgemäß erfreut. Der Verfassungsgerichtshof hat das Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) gegen den Bau der dritten Piste am Flughafen Wien aufgehoben. Er gab damit einer Beschwerde des Flughafens Wien und der niederösterreichischen Landesregierung statt.

Von einem "sehr guten Tag für den Wirtschaftsstandort Wien" spricht Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien. Ähnlich tönt es aus der WKÖ. Thomas Schäffer, Vorsitzender des Angestelltenbetriebsrats am Flughafen Wien äußert sich erleichtert und ortet ebenfalls ein "wichtiges Signal in Richtung Sicherung des Wirtschaftsstandorts und Schaffung von neuen Arbeitsplätzen: "Wien ist ein Verkehrsknotenpunkt in Europa, der Flughafen spielt eine ganz wesentliche Rolle – von einem Nostalgiepark können wir nicht leben."

In die nämliche Kerbe schlägt ÖVP-Verkehrssprecher Andreas Ottenschläger. Dennoch hält Ottenschläger an der Idee fest, das von der Koalition eingebrachte B-VG Staatsziel – das derzeit auf Eis liegt – zu beschließen. Weniger erfreut sind naturgemäß die Pistengegner. Deren Rechtsvertreter Martin Fischer ortet gar "eine politisch motivierte Entscheidung." Aufgeben wollen die Gegner nicht, wie Adolf Hrncir von der Antifluglärmgemeinschaft (AFLG) erklärt.

Zurück zum Bundesverwaltungsgericht

Die Flughafenchefs hatten nicht so rasch mit einer Entscheidung gerechnet, sie wird jedenfalls für weitere hitzige Debatten sorgen. Die Rechtssache geht nun zurück an das BVwG, das eine neuerliche Entscheidung treffen muss.

Dass Verfassungsgerichtspräsident Gerhart Holzinger mit der Entscheidung vor die Öffentlichkeit trat und erklärte, zu welchem Schluss die Verfassungsrichter gekommen sind, zeugt von ihrer Bedeutung. Denn nur wenn sie etwas besonders erklären müssen, wählen die Verfassungsrichter diese Form der Verkündigung.

grafik: apa

"Verkennen der Rechtslage"

Das BVwG habe in der angefochtenen Entscheidung die Rechtslage in mehrfacher Hinsicht grob verkannt, so Holzinger. Dieses gehäufte Verkennen der Rechtslage belaste die Entscheidung mit Willkür, es verletze die Parteien im Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz.

Der Verfassungsgerichtshof sieht Fehler vor allem bei der Auslegung der Staatszielbestimmung des umfassenden Umweltschutzes durch das Bundesverwaltungsgericht. Es sei zwar verfassungsrechtlich geboten, den Umweltschutz bei der Abwägung von Interessen für und gegen die Genehmigung eines Projekts einzubeziehen. Aber: Die im Gesetz genannten "sonstigen öffentlichen Interessen", die bei der Abwägung gemäß Luftfahrtgesetz zu berücksichtigen sind, müssten aus dem Luftfahrtgesetz selbst ableitbar sein.

Und eine Erweiterung dieser Interessen finde durch die Staatszielbestimmung nicht statt – weder auf Klimaschutz noch auf Bodenverbrauch. Zudem sei aus dem Bundesverfassungsgesetz über die Nachhaltigkeit kein absoluter Vorrang von Umweltschutzinteressen ableitbar.

VfGH attestiert BVwG fehlerhafte Berechnungen

Das Verwaltungsgericht habe außerdem die mit dem Projekt verbundenen Kohlendioxid-Emissionen fehlerhaft berechnet. Laut Feststellung eines gerichtlichen beeideten Sachverständigen wären nur die Emissionen einzurechnen, die bei Start und Landung erfolgen ("LTO-Emissionen" – Landing and Take-off). Der Senat des BVwG hingegen habe in seiner Prognose für das Jahr 2025 Emissionen berücksichtigt, die während des gesamten Fluges anfallen ("Cruise-Emissionen"). Holzinger formuliert das so: "Dass der C02-Ausstoß eines Flugzeugs, das in Wien startet und in New York landet, dem Flughafen zugerechnet wird, ist sachlich nicht begründbar." Fazit: Die Begründung des Bundesverwaltungsgerichts für den verfügen Baustopp war falsch.

Der Verfassungsgerichtshof gab damit die Antwort auf eine grundlegende Frage: Gehen Klimaschutz und Bodenverbrauch vor Standortsicherung, wie der Bundesverwaltungsgerichtshof (BVwG) im Wesentlichen den verfügten Baustopp begründete, oder nicht? Der Richtersenat hatte den steigenden CO2-Ausstoß im Fall eines weiteren Ausbaus als schwerwiegender erachtet als alle wirtschaftlichen und sicherheitstechnischen Vorteile. Im Urteil wurde ausgeführt, dass Österreich sich mit dem Klimaschutzgesetz verpflichtet hat, die Treibhausgasemissionen zwischen 2015 und 2020 um 2,25 Prozent zu senken. Beim Bau der Piste würde es zu einer Zunahme dieser um 1,79 Prozent kommen.

"Neue Chance"

Flughafen Wien-Chef Günther Ofner hat unmittelbar nach der Bekanntgabe die Entscheidung des VfGH begrüßt. "Ich glaube, dass ist ein guter Tag für den Wirtschaftsstandort aber auch für das Unternehmen Flughafen", sagte Ofner gegenüber Journalisten.

Das Projekt dritte Piste habe damit eine neue Chance bekommen, so Ofner. Er hoffe, dass es vor dem BVwG zu einer zügigen Entscheidung kommen wird.

Die Entscheidung fand international Beachtung, hierzulande gingen die Wogen zwischen Gegnern und Befürwortern hoch. Der Flughafen Wien und das Land Niederösterreich als UVP-Behörde bekämpften die Entscheidung. Der Verfassungsgerichtshof hatte sich im Kern mit der Frage zu befassen, ob sich aus dem geltenden Luftfahrtgesetz ein öffentliches Interesse am Umweltschutz herauslesen lässt.

Bislang hat das Verfahren 17 Jahre gedauert und alle Beteiligten an die 100 Millionen Euro gekostet. (rebu, APA, 29.6.2017)