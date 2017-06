Investor kauft US-Büroartikelhändler Staples

Übernahme ist Beteiligungsgesellschaft Sycamore Partners knapp sieben Milliarden Dollar wert

New York – Der US-Büroartikelhändler Staples wird für 6,9 Milliarden Dollar von der Beteiligungsgesellschaft Sycamore Partners übernommen. Je Staples-Aktie werden 10,25 Dollar in bar gezahlt, wie der Investor am Mittwoch mitteilte. Reuters hatte zuletzt bereits über den bevorstehenden Deal berichtet. Zum Handelschluss am Mittwochabend kosteten Staples-Aktien 9,93 Dollar. Die Transaktion soll bis Dezember über die Bühne gehen. Shira Goodman soll Chef von Staples bleiben.

Es ist eine selten gewordene Übernahme im Handel, weil zuletzt Investoren eher in Online-Firmen ihr Geld steckten.

Staples betreibt auch in Deutschland Filialen. Das US-Unternehmen leidet unter der zunehmenden Konkurrenz von Online-Händlern wie Amazon sowie großen Einzelhändlern wie Wal-Mart. Vor rund einem Jahr war eine milliardenschwere Fusion mit dem Rivalen Office Depot am Widerstand der US-Wettbewerbsbehörden gescheitert. (Reuters, 29.6.2017)