Pilz: Entscheidung über eigene Liste in drei bis vier Wochen

Abgeordneter: Grüne sind Altpartei geworden

Wien – Der Langzeit-Grüne und Nationalratsabgeordnete Peter Pilz hat am Mittwoch erneut bestätigt, dass er mit einer eigenen Wahlliste liebäugle. In der ZiB2 erklärte Pilz, eine eigene Liste sei "eine Option". Ob es dazu kommt, wie sich die Liste inhaltlich aufstellen könnte, wer ihr angehören und sie finanzieren würde, ist aber völlig ungewiss. Eine Entscheidung werde erst "in drei bis vier Wochen" fallen, zunächst liege sein Hauptaugenmerk beim U-Ausschuss zum Thema Eurofighter.

Zur Auseinandersetzung mit den Grünen sagte Pilz: "Leider ist meine grüne Partei auch eine Altpartei geworden." Für die Überlegungen zur Kandidatur mit einer eigenen Liste habe er in den letzten Tagen viel Zuspruch erhalten, Pilz sprach in diesem Zusammenhang von einer "neu entstehenden Bürgerbewegung".

Er skizzierte einige Schwerpunkte einer solchen Bürgerbewegung, unter anderem im Sicherheitsbereich und in der Ausländerpolitik. Beim Bundeskongress sei mit dem Wahlrecht Glücksspiel betrieben worden, sagte Pilz. Die Grünen hätten sich einbetoniert: "Keine Neuerungen, kein Lernen, keine pragmatische Politik." (red, 28.6.2017)