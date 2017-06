Krems: Gemeinderatswahl gemeinsam mit Nationalratswahl

Mehrheitlicher Beschluss im Stadtsenat für 15. Oktober

Krems – Die Gemeinderatswahl in der niederösterreichischen Statutarstadt Krems a.d. Donau findet gleichzeitig mit der Nationalratswahl statt. Der Termin 15. Oktober sei im Stadtsenat mehrheitlich beschlossen worden, berichtete die ÖVP am Mittwochabend in einer Aussendung.

"An einem Tag zu wählen ist effizienter und bürgernäher als zwei Wahlen binnen 14 Tagen", zeigte sich Erwin Krammer, Spitzenkandidat der Volkspartei, überzeugt. Die ÖVP hatte den 15. Oktober beantragt. Auch die FPÖ stimmte schließlich für diesen Termin. Bürgermeister Reinhard Resch (SPÖ) und seine Partei sprachen sich laut der ÖVP-Aussendung für den 1. Oktober aus.

Bei der Gemeinderatswahl 2012 hatten die Sozialdemokraten (37,9 Prozent) die Volkspartei (36,2 Prozent) an der Spitze abgelöst. Die ÖVP verlor vor fünf Jahren 10,1 Prozentpunkte und fünf ihrer bis dahin 20 Mandate. Die SPÖ (plus 0,4 Prozentpunkte) behauptete ihre 16 Sitze im Rathaus und stellt seither mit Resch den Stadtchef. Die weitere bisherige Mandatsverteilung: FPÖ 3, KLS (Kommunisten und Linkssozialisten), Grüne und UBK (Unabhängige Bürger für Krems) je 2. Der Kremser Gemeinderat setzt sich aus 40 Mitgliedern zusammen. (APA, 28.6.2017)