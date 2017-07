User-Reiseführer: Wohin auf Mallorca?

Was muss man unbedingt erleben, anschauen, probieren? Lassen Sie uns an Ihren Reiseerfahrungen teilhaben!

Wem beim Stichwort "Mallorca" nur Ballermann und endlose Schlagerpartys einfallen, der tut der Mittelmeerinsel Unrecht. Nur 170 Kilometer vom spanischen Festland entfernt, bieten sich hier auch dem erholungssuchenden Urlauber zahlreiche Möglichkeiten: Wanderer finden in der Gebirgskette Serra de Tramuntana mit ihren elf Gipfeln über 1.000 Meter Höhe lohnende Routen mit spektakulären Ausblicken. Kulturell und historisch Interessierte können die Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt Palma – allen voran die Kathedrale La Seu – und die Burgen, Festungsanlagen, Museen, Leuchttürme und römische Ruinen der Insel besichtigen. Und wer einfach nur die Seele baumeln lassen will, der findet garantiert den perfekten Strand für sich – auch abseits der Massen. Tropfsteinhöhlen wie die Coves d'Artà, Naturparks wie der Parc Natural de sa Dragonera und Canyons wie der Torrent de Pareis bieten sich für Ausflüge an.

Kein Wunder also, dass die siebtgrößte Insel im Mittelmeer laut einer Tripadvisor-Umfrage eines der beliebtesten Urlaubsziele in Europas ist.

