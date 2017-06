Kosmetikaherstellung und Arbeitsvermittlung werden freies Gewerbe

SPÖ und ÖVP bei kleiner Reform der Gewerbeordnung einig. Leichtere Anlagengenehmigungen kommen nicht

Wien – Ende Mai 2016 hat die Bundesregierung bekanntgegeben, die Gewerbeordnung umkrempeln zu wollen. Nun, mehr als ein Jahr und eine Regierungskrise später, sind die Verhandlungen abgeschlossen. Damit kann eine Reform der Gewerbeordnung am morgigen Donnerstag zumindest mit Stimmen von SPÖ und ÖVP im Nationalrat beschlossen werden. Das Gesetz soll ab 1. Mai 2018 gelten.

Nicht einigen konnten sich SPÖ und ÖVP entweder mit der FPÖ oder den Grünen für gewissen Änderungen im Betriebsanlagenrecht (Stichwort: One Stop Shop) für die es eine Zwei-Drittel-Mehrheit braucht. Trotzdem beinhaltet die Reform aber zahlreiche Erleichterungen im Betriebsanlagenrecht, wie die beiden Regierungsparteien am Mittwoch in einer Aussendung betonten.

Keine Teilgewerbe mehr

Bei den geregelten Gewerben sinkt die Zahl von 80 auf 75. Teilgewerbe gibt es künftig keine mehr. Sie werden größtenteils zu freien Gewerben. Keinen Befähigungsnachweis benötigt man künftig für die Arbeitsvermittlung und für die Herstellung von Kosmetika. Im Bereich der Leder- und Textilverarbeitung werden mehrere Gewerbe zu einem zusammengefasst.

Für die freien Gewerbe – darunter nun auch der Huf- und Klauenschmied – kommt die sogenannte Single License. Mit dieser kann jedes freie Gewerbe ausgeübt werden. Übersteigt eine zusätzliche Tätigkeit in einem freien Gewerbe aber 30 Prozent des Jahresumsatzes, so muss dies vom Unternehmer beim Gewerbeinformationssystem GISA angezeigt werden und es wird auch die Grundumlage für die Kammer fällig.

Nebenrechte werden gelockert

Nebenrechte werden im reglementierten und im freien Gewerbe ausgeweitet. In den reglementierten Gewerben können 15 Prozent bezogen auf den Auftrag in andere reglementierte Gewerbe hineingearbeitet werden, ohne eine zusätzliche Gewerbeberechtigung zu brauchen. In den freien Gewerben kann man bis zu 30 Prozent des Jahresumsatzes in einem anderen freien Gewerbe erwirtschaften.

"Es hat sich ausgezahlt, dass wir diese Extrarunden bei den Verhandlungen gedreht haben", so der SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter. Die Single License sei "ein wirklicher Durchbruch für die Selbstständigen in Österreich".

"Qualität gesichert"

"Für uns ist entscheidend, dass Qualität und Qualifikation gesichert bleiben", so ÖVP-Wirtschaftssprecher Peter Haubner. "Das ist mit der Beibehaltung des Meisters und der dualen Ausbildung gelungen." Neben der Modernisierung im freien Bereich sei es außerdem zu vielen Verbesserungen für Unternehmer gekommen – "vor allem im Betriebsanlagenrecht. Mit der Kostenbefreiung bei der Anmeldung haben wir eine weitere Verbesserung für Unternehmer erzielt", so Haubner.

Gratis sind künftig An- und Ummeldungen von Gewerben. Auch GISA-Auszüge und das Anlageverfahren verursachen künftig keine Kosten mehr. (red, APA, 28.6.2017)