Alibaba übernimmt restliche Rocket-Anteile an Start-up Lazada

Rocket Internet erwartet eine Verzwanzigfachung des investierten Kapitals von 18 Millionen Euro

Rocket Internet verkauft seine restlichen Anteile an der Online-Plattform Lazada an Chinas größten Internethändler Alibaba. Die 8,8 Prozent gehen für 276 Mio. Dollar (244,7 Mio. Euro) an den Amazon-Rivalen, wie Rocket am Mittwoch mitteilte. Lazada werde dabei mit 3,15 Mrd. Dollar bewertet.

"Lazada war ein großer Erfolg für uns"

"Rocket Internet erwartet insgesamt eine Verzwanzigfachung des investierten Kapitals von 18 Millionen Euro", betonte die Berliner Start-up-Holding. "Lazada war ein großer Erfolg für uns", sagte Rocket-Internet-Chef Oliver Samwer. Lazada habe sich seit Gründung des Unternehmens 2012 in Südostasien zum "führenden eCommerce Anbieter in der Region" entwickelt. An der Frankfurter Börse lag die Rocket-Aktie allerdings rund 2,5 Prozent im Minus.

Exit

Alibaba hatte bereits im April 2016 die Mehrheit an dem Online-Händler übernommen und dabei Lazada-Anteile von Rocket Internet und anderen Investoren wie Kinnevik aus Schweden gekauft. Die Skandinavier kündigten nun ebenfalls an, ihren Restanteil von 3,6 Prozent für rund 115 Mio. Dollar an Alibaba abzugeben. Kinnevik war jüngst auch als Aktionär bei Rocket-Internet ausgestiegen. (APA, 28.6. 2017)