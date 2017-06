Seehütten am Neusiedler See auf ungarischem Gebiet in Flammen

Brandort liegt am Westufer bei Fertörakos – Alle verfügbaren Feuerwehrboote aus dem Burgenland im Einsatz

Mörbisch – Am Neusiedler See gibt es auf ungarischem Gebiet einen Feuerwehreinsatz: Nach Angaben der Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland und der burgenländischen Feuerwehr sind am Westufer bei Fertörakos mehrere Seehütten in Brand geraten. Laut Feuerwehr soll es sich um vier bis fünf Hütten handeln.

Alle fünf derzeit am Neusiedler See einsatzbereiten Feuerwehrboote sind ausgelaufen, um den Brand vom Wasser aus zu bekämpfen. Insgesamt waren nach Angaben der LSZ sieben burgenländische Feuerwehren ausgerückt, um die ungarischen Kräfte zu unterstützen. Die Alarmierung war um 10.36 Uhr erfolgt. Fertörakos ist eine Nachbargemeinde von Mörbisch (Bezirk Eisenstadt-Umgebung). (APA, 28.6.2017)