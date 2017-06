Automobil-Weltverband untersucht Vettel-Rempler

Konsequenzen für WM-Leader nicht auszuschließen – Villeneuve: "Wenn du jemanden vorsätzlich rammst, lässt du beide Hände am Steuer"

Paris/Wien – Nach seinem Rempler gegen Lewis Hamilton beim GP von Aserbaidschan drohen Sebastian Vettel weitere Konsequenzen. Der Automobil-Weltverband (FIA) um Präsident Jean Todt untersucht dem Fachmagazin "Auto, Motor und Sport" zufolge seine unsportliche Aktion und erwägt eine Vorladung des Ferrari-Stars. Ob es zu einer Verhandlung kommt, soll noch in dieser Woche entschieden werden.

Im äußersten Fall könnte Vettel eine Sperre für ein Rennen drohen. Eine offizielle Stellungnahme der FIA lag zunächst nicht vor.

formula 1 Ein Buserer in Baku.

Vettel war am Sonntag beim Grand Prix in Baku in der 19. Runde aus Wut über ein vermeintliches Bremsmanöver von Hamilton hinter dem Safety-Car absichtlich ans linke Vorderrad des Silberpfeil-Stars gefahren. Der viermalige Weltmeister wurde anschließend mit einer Zehn-Sekunden-Strafe belegt.

Trotz der Sanktion kam Vettel als Vierter vor Hamilton ins Ziel, weil der Brite wegen einer lockeren Nackenstütze einen Zusatzstopp einlegen musste. In der WM-Wertung hat der Deutsche nach dem achten Saisonlauf 14 Punkte Vorsprung auf seinen britischen Titelrivalen.

Für seine Attacke hatte Vettel zudem drei Strafpunkte im Sündenregister der FIA bekommen. Der Ferrari-Fahrer hat nun insgesamt neun auf seinem Konto. Erhöht sich diese Zahl auf zwölf, wird Vettel automatisch für ein Rennen gesperrt. Nach dem Grand Prix von Österreich am 9. Juli verjähren allerdings zwei seiner Strafpunkte aus der Vorsaison.

Strafpunktekonto wächst an

Vettels letzte Strafe stammt aus dem Oktober 2016 in Mexiko. Wegen eines verbotenen Bremsmanövers wurde der Deutsche von Platz drei auf Rang fünf zurückversetzt. Nach einem fragwürdigen Manöver von Max Verstappen beschimpfte Vettel jedoch via Boxenfunk sowohl den Red-Bull-Piloten als auch FIA-Rennleiter Charlie Whiting ("Fuck you Charlie, fuck you"). Dies rief den Weltverband auf den Plan.

Die FIA ließ damals jedoch Milde walten. Vettel hatte sich nach seinem Ausraster entschuldigt und einsichtig gezeigt. Todt sah daher davon ab, die Causa vor das Sportgericht zu bringen. Zugleich kündigte die FIA jedoch an, künftig bei ähnlichen Fällen disziplinarische Maßnahmen zu ergreifen. Dieser Umstand könnte nun dazu beitragen, dass Vettel zum Rapport muss.

Die FIA sieht Formel-1-Piloten vor allem beim Thema Verkehrssicherheit als Vorbilder. Weil weltweit täglich 3.500 Menschen im Straßenverkehr sterben, soll die FIA-Kampagne #3500LIVES Bewusstsein dafür schaffen, dass Verkehrssicherheit jeden Einzelnen betrifft. Zum Start der Kampagne in Österreich sind kommenden Mittwoch (5. Juli, 11.00 Uhr) und damit unmittelbar vor dem Grand Prix von Österreich in Spielberg (9. Juli) mit Fernando Alonso und Valtteri Bottas zwei Formel 1-Fahrer Gäste einer Pressekonferenz im Wiener ÖAMTC-Mobilitätszentrum.

Villeneuve: "Kein großes Ding"

Ziemlich entspannt beurteilt Ex-Champion Jacques Villeneuve den Vorfall: "Seb und Lewis waren ungefähr 20 Stundenkilometer schnell, also was soll's", sagte Kanadier auf dem Portal motorsport.com.

Die Aktion des Deutschen sei zwar "unnötig" gewesen, aber keinesfalls gefährlich. "Überhaupt kein großes Ding. Lewis hat einen Bremstest mit Seb gemacht, und ich hätte an Sebs Stelle genauso reagiert, wie er es getan hat", sagte Villeneuve. Die Strafe gegen Vettel sei "die maximal mögliche und absolut ausreichend" gewesen.

Zudem ist Villeneuve davon überzeugt, dass Vettel seinen Ferrari nicht mit Absicht seitlich in Hamiltons Mercedes gerammt hat: "Dabei riskiert man, dass das eigene Auto demoliert wird, und das will keiner. Seb hat herumgestikuliert, dabei ist der Ferrari ein bisschen nach rechts gerutscht." Das passiere eben, "wenn man nur eine Hand am Lenkrad hat. Wenn du jemanden vorsätzlich rammst, lässt du beide Hände am Steuer". (APA, sid, red – 28.6. 2017)