Ed Sheeran 2018 live in Wien

Konzert am 7. August im Ernst-Happel-Stadion

Wien – Der britische Singer-Songwriter gastiert im kommenden Jahr für ein Konzert in Wien: Am 7. August 2018 tritt der Musiker im Ernst-Happel-Stadion auf. Der Vorverkauf beginnt laut einer Aussendung des Veranstalters am 8. Juli um 11 Uhr.

Die Tour führt Sheeran im kommenden Jahr auch durch seine Heimat Irland sowie halb Europa. Das Wien-Konzert ist nach derzeitigem Stand der vorletzte Termin, den Schlusspunkt setzt Sheeran am 11. August in Warschau. (APA, 28.6.2017)