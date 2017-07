Dramatische Bilder: Schwertwale bringen Minkwal zur Strecke

screenshot: ruptly tv

Dramatische Jagd

Eine Kameradrohne des Far East Russia Orca Project hat Ende Juni 2017 spektakuläre Aufnahmen von Schwertwalen geschossen, die vor der russischen Halbinsel Kamtschatka einen Minkwal (Balaenoptera acutorostrata) erbeuten. Die Orca-Schule hatte zuvor den kleinen Bartenwal so lange gehetzt, bis diesen die Kräfte ausgingen. Auf den Bildern ist deutlich zu sehen, wie die Wale ihre Beute mit Bissen traktierten. Außerdem versuchten die Schwertwale zu verhindern, dass der Minkwal zum Luftholen an die Oberfläche gelangt. Nach Angaben der beteiligten Wissenschafter handelt es sich um äußerst seltene Bilder, denn in der Region würden nur rund 200 Orkas anderen Meeressäugern nachstellen.