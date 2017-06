Sechs Festnahmen bei europaweiter Antiterror-Aktion gegen IS

Ermittlungen in Spanien, Großbritannien und Deutschland

Palma de Mallorca – Bei einem Einsatz gegen radikale Islamisten sind in Spanien, Deutschland und Großbritannien sechs mutmaßliche Gefolgsleute der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) festgenommen worden. Wie das spanische Innenministerium mitteilte, konnten die Ermittler am Mittwoch vier Verdächtige in Palma de Mallorca sowie je einen in Großbritannien und in Deutschland stellen.

An den Ermittlungen in Deutschland soll das Landeskriminalamt (LKA) in Nordrhein-Westfalen beteiligt gewesen sein. Den Ermittlern zufolge gehörten die sechs Festgenommenen einer Zelle des IS an. In radikalen Videobotschaften hätten sie den Jihad verherrlicht und Selbstmordanschläge in Europa unterstützt. (APA, 28.6.2017)