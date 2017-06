"Trump-Tower" in Toronto verliert seinen Namen

Neue Eigentümer kündigen nach Protesten Umbenennung an

Washington – In Kanada ist US-Präsident Donald Trump nicht sonderlich beliebt – und nun verliert auch noch ein nach ihm benannter Wolkenkratzer seinen Namen. Das "Trump International Hotel & Tower" in Toronto soll nach Protesten umbenannt werden, wie die neuen Eigentümer am Dienstag mitteilten.

Die Investmentgesellschaft JCF Capital erklärte, sie habe von Trumps Immobiliengesellschaft die Verwaltung des 65-stöckigen Gebäudes übernommen. Vor dem Hochhaus im Zentrum der größten kanadischen Stadt hatten seit dem US-Wahlkampf mehrfach Kritiker Trumps demonstriert. An der Fassade des Gebäudes prangt sein Name in Großbuchstaben.

Der 2012 eröffnete Wolkenkratzer, der von Trumps Gesellschaft lediglich vermarktet wurde, war Ende März von einem Gericht an die Investmentgesellschaft JCF Capital übertragen worden. Der vorherige Besitzer, Talon International, musste laut Berichten örtlicher Medien Konkurs anmelden. (APA, AFP 28.6.2017)